В Британии раскрыли планы по Украине после окончания конфликта

Европа будет поставлять вооружение Украине даже «после установления мира». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание», — подчеркнул он на выступлении перед парламентом.