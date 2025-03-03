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3 марта, 16:32

В Британии раскрыли планы по Украине после окончания конфликта

Стармер: Европа продолжит вооружать Украину даже после установления мира

Европа будет поставлять вооружение Украине даже «после установления мира». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание», — подчеркнул он на выступлении перед парламентом.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер подготовили свой вариант разрешения конфликта на Украине на саммите в Лондоне. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев описал прошедшую встречу как «русофобский шабаш», что оказался даже хуже проваленного визита Владимира Зеленского в США. Позднее выяснилось, что Париж и Лондон представят президенту США группу стран для защиты Украины. Однако указанные планы не мешают Британии соглашать с Киевом новые соглашения. Стармер отметил, что Лондон выделит ещё два миллиарда долларов для закупки пяти тысяч ракет.

В Кремле раскрыли истинную цель «мирного плана» Британии и Франции
В Кремле раскрыли истинную цель «мирного плана» Британии и Франции
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ТАСС / АР / Justin Tallis

Дарья Нарыкова
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