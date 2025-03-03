В Британии раскрыли планы по Украине после окончания конфликта
Стармер: Европа продолжит вооружать Украину даже после установления мира
Европа будет поставлять вооружение Украине даже «после установления мира». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание», — подчеркнул он на выступлении перед парламентом.
Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер подготовили свой вариант разрешения конфликта на Украине на саммите в Лондоне. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев описал прошедшую встречу как «русофобский шабаш», что оказался даже хуже проваленного визита Владимира Зеленского в США. Позднее выяснилось, что Париж и Лондон представят президенту США группу стран для защиты Украины. Однако указанные планы не мешают Британии соглашать с Киевом новые соглашения. Стармер отметил, что Лондон выделит ещё два миллиарда долларов для закупки пяти тысяч ракет.
ТАСС / АР / Justin Tallis