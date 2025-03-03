Лондон опроверг новости о согласованном с Францией перемирии на Украине
Bloomberg: Британия и Франция не согласовали месячное перемирие на Украине
В Великобритании опровергли информацию о том, что Лондон и Париж достигли соглашения по поводу месячного перемирия на Украине.
Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, британский чиновник заявил, что между Францией и Великобританией не было никаких договорённостей о сроках прекращения огня.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместного с Британией поэтапного плана по урегулированию украинского кризиса. Инициатива включает в себя мораторий на обстрелы и ввод миротворческих сил. Президент Франции также допустил «деэскалацию» отношений между главами США и Украины.
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