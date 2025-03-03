Лондон опроверг новости о согласованном с Францией перемирии на Украине

В Великобритании опровергли информацию о том, что Лондон и Париж достигли соглашения по поводу месячного перемирия на Украине.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, британский чиновник заявил, что между Францией и Великобританией не было никаких договорённостей о сроках прекращения огня.