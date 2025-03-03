Политолог предсказал судьбу украинской инициативы от «лжеца и врага» России Макрона

Власти России не станут брать во внимание инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона по Украине. С таким прогнозом выступил российский политолог Сергей Марков в телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, президент Франции озвучил план, состоящий из двух частей. Первая — мораторий на обстрелы, вторая — ввод европейских миротворцев.

Эксперт предположил, что Россия не будет прислушиваться к предложению Макрона, так как сочтет, что инициатива направлена лишь на передышку в боевых действиях, чтобы Украина могла получить новые боеприпасы. Кроме того, Марков отметил, что французский лидер в принципе не рассматривается как человек, от которого могут исходить мирные инициативы.

«Выдвинул план Макрон, а это лидер «партии войны». Он него никаких идей Россия сейчас не примет, потому что Макрон лжец и враг», — написал политолог.