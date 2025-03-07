Президент Франции Эмманюэль Макрон решил пройти по протоптанной Владимиром Зеленским дорожке. Для него, как для главаря киевского режима, военное положение является единственным способом сохранить власть и прибыль. Об этом в беседе с RT заявил председатель партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

«Президент Франции и другие европейские лидеры прекрасно понимают: если сейчас на Украине наступит мир, то исчезнет повод, чтобы списывать все свои проблемы на Россию, на необходимость поддержки киевского режима», — отметил он.

Миронов добавил, что в таком случае европейским политикам придётся искать оправдания безработице, закрытию предприятий, высоким ценам и прочим проблемам, к которым ЕС привела его русофобская политика. Однако отвечать никто не хочет, ведь «ЕС намерен воевать до последнего украинца».

«Сколько там госпожа [глава Европейской комиссии Урсула] фон дер Ляйен заработала во время пандемии на вакцинах? Точно так и не сосчитали, но много. А здесь речь идёт о гораздо больших суммах и сроках. Эти господа хотят обеспечить себе программу финансовых гарантий на долгие годы», — пояснил лидер СРЗП.