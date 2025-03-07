В Госдуме объяснили воинственный порыв Макрона агонией перед «политической смертью»
Миронов: Макрону нужна война на Украине, чтобы наживаться на ней
Президент Франции Эмманюэль Макрон решил пройти по протоптанной Владимиром Зеленским дорожке. Для него, как для главаря киевского режима, военное положение является единственным способом сохранить власть и прибыль. Об этом в беседе с RT заявил председатель партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.
«Президент Франции и другие европейские лидеры прекрасно понимают: если сейчас на Украине наступит мир, то исчезнет повод, чтобы списывать все свои проблемы на Россию, на необходимость поддержки киевского режима», — отметил он.
Миронов добавил, что в таком случае европейским политикам придётся искать оправдания безработице, закрытию предприятий, высоким ценам и прочим проблемам, к которым ЕС привела его русофобская политика. Однако отвечать никто не хочет, ведь «ЕС намерен воевать до последнего украинца».
«Сколько там госпожа [глава Европейской комиссии Урсула] фон дер Ляйен заработала во время пандемии на вакцинах? Точно так и не сосчитали, но много. А здесь речь идёт о гораздо больших суммах и сроках. Эти господа хотят обеспечить себе программу финансовых гарантий на долгие годы», — пояснил лидер СРЗП.
Однако милитаристы не смогут долго запугивать людей и удерживать таким образом власть. Заявления Макрона являются «агонией перед неотвратимой политической смертью», подчеркнул Миронов.
Ранее Эмманюэль Макрон обратился к нации, назвав Россию главной угрозой Франции и всему Евросоюзу. Он также предложил использовать имеющиеся у его страны ядерные ракеты для защиты стран всего блока. В Кремле указали на воинственность таких высказываний.
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