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7 марта, 03:58

Макрон объяснил, почему боится звонить Путину прямо сейчас

Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным в «подходящий момент»

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter / Life.ru

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter / Life.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, когда для этого наступит «подходящий момент». По его словам, встреча возможна только при согласовании с Владимиром Зеленским и европейскими партнёрами.

«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнёрами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», — сказал он.

Ранее Макрон называл Россию угрозой для Франции и Европы и предлагал раскрыть французский «ядерный зонтик» над Евросоюзом. В России не оценили такой агрессивной риторики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмерил Макрону время до 14 мая 2027 года.

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Артём Гапоненко
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