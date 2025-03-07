Макрон объяснил, почему боится звонить Путину прямо сейчас

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, когда для этого наступит «подходящий момент». По его словам, встреча возможна только при согласовании с Владимиром Зеленским и европейскими партнёрами.