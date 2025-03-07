Макрон объяснил, почему боится звонить Путину прямо сейчас
Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным в «подходящий момент»
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter / Life.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, когда для этого наступит «подходящий момент». По его словам, встреча возможна только при согласовании с Владимиром Зеленским и европейскими партнёрами.
«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнёрами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», — сказал он.
Ранее Макрон называл Россию угрозой для Франции и Европы и предлагал раскрыть французский «ядерный зонтик» над Евросоюзом. В России не оценили такой агрессивной риторики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмерил Макрону время до 14 мая 2027 года.