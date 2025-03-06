Кому-то неймётся: Путин напомнил недоброжелателям, чем закончился поход Наполеона на Россию

Некоторые противники России забывают, чем закончился поход французского императора Наполеона Бонапарта на Россию. Этот момент отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в едином центре поддержки участников спецоперации в Москве.

«Вы говорили про Смоленск, про музей со времён Наполеона. До сих пор кому-то неймётся, есть люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забыли, чем это кончилось. А с такими людьми, как наши, это не получится. Ошибки наших противников как раз начинались именно с этого — в недооценке характера русского человека, представителя общероссийской культуры», — сказал российский лидер.