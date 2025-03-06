Кому-то неймётся: Путин напомнил недоброжелателям, чем закончился поход Наполеона на Россию
Путин напомнил про провальный поход Наполеона после слов Макрона
Некоторые противники России забывают, чем закончился поход французского императора Наполеона Бонапарта на Россию. Этот момент отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в едином центре поддержки участников спецоперации в Москве.
Владимир Путин о главной ошибке недоброжелателей России и несделанных из судьбы Наполеона выводах. Видео © Life.ru
«Вы говорили про Смоленск, про музей со времён Наполеона. До сих пор кому-то неймётся, есть люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забыли, чем это кончилось. А с такими людьми, как наши, это не получится. Ошибки наших противников как раз начинались именно с этого — в недооценке характера русского человека, представителя общероссийской культуры», — сказал российский лидер.
Конечно, Владимир Путин не называл никаких имён, но напомним, что вчера вечером президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации с агрессивной речью, где назвал Россию главной угрозой республике и всей Европе, а также предложил применять французский ядерный арсенал для защиты всех стран ЕС. В Кремле это восприняли как стремление к конфликту, а руководитель МИД РФ Сергей Лавров отметил, что раз уж Макрон решил подражать Наполеону и Гитлеру, то мог бы делать это откровеннее.
Life.ru