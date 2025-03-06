«Раздувает щёки, но до Наполеона далеко»: Астролог объяснил агрессивный настрой Макрона

По гороскопу президента Франции Эмманюэля Макрона действительно можно провести интересные параллели с Наполеоном, однако нужно помнить, что история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, а потом — в виде комедии. Второй случай — как раз про французского лидера. Подробнее о том, какая звезда светит Макрону и сможет ли он стать таким же знаменитым, как Наполеон, Life.ru рассказал астролог Александр Зараев.

Он пытается поднять французский этнос на тот исторический уровень или дать ему такое влияние, которое было при Наполеоне. Вообще, Наполеон — один из злодеев человечества. В этом контексте Макрон, конечно, не дотягивает по своей значимости. Но у него действительно программа гороскопа работает по схожим лекалам. Александр Зараев Астролог

Судя по положению планет в момент его рождения, Макрон предназначен для мира политиков или финансовых воротил, у него есть также задатки революционера, он заточен, как альпинист, на покорение вершин. Также звёзды говорят о гипертрофированном самомнении президента Франции и о его одинокой душе.

«Уран у него в Скорпионе, и эта сексуальная странная ориентация, связанная с Ураном, находится в оппозиции к Луне. Уран в оппозиции к Луне, а Луна в Тельце — это мощные оппозиции, которые символизируют попытки изменить, трансформировать или перестроить общество. Эти качества у него в гороскопе явно просматриваются. Негативные аспекты, наполеоновские, у него выражены соединением Марса и Сатурна в знаке Льва. Эти две зловредные планеты в знаке власти и силы дают ему пробивной импульс и нежелание считаться с мнением других лидеров», — говорит астролог.

Зараев также считает, что Макрон пытается реализовать свои наработки из прошлых жизней в новых условиях, и на первых этапах чувствуется, что за ним стоит какая-то «особая энергетика». Однако эффект от его усилий будет минимальным, заключает астролог.

Он раздувает щёки, становится в позу, чувствует себя примерно так же, как Наполеон, который видел, что Франция гибнет, и брал власть в свои руки. У Макрона небольшой выбор. Он продал душу, его подняли на эту высоту, а дальше он играет по нотам. Он не самостоятельный объект. Это как плохой актёр, который пытается сыграть Наполеона или Гитлера. Александр Зараев Астролог