Макрон забыл о важном моменте в речи о «российской угрозе» — Кремль тактично напомнил

В сделанных президентом Франции Эмманюэлем Макроном накануне заявлениях о якобы исходящей от России в отношении Евросоюза угрозы есть немало неточностей. В частности, глава республики обошёл стороной тему расширения НАТО на восток. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«При всём уважении к господину президенту, наверное, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря. Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли ни врагом, ни противником Франции, но ничего не говорится о том, как военная структура НАТО [не просто] постоянно подкрадывалась, а даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ», — напомнил он.

Песков подчеркнул, что президент Франции никак не прокомментировал этот момент. Также он забыл сказать о вызванных этим обстоятельством законных озабоченностях и опасениях Российской Федерации, вынудивших Москву пойти на ответные меры.