Макрон забыл о важном моменте в речи о «российской угрозе» — Кремль тактично напомнил
Песков: Вчерашнее выступление Макрона содержало множество неточностей
В сделанных президентом Франции Эмманюэлем Макроном накануне заявлениях о якобы исходящей от России в отношении Евросоюза угрозы есть немало неточностей. В частности, глава республики обошёл стороной тему расширения НАТО на восток. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«При всём уважении к господину президенту, наверное, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря. Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли ни врагом, ни противником Франции, но ничего не говорится о том, как военная структура НАТО [не просто] постоянно подкрадывалась, а даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ», — напомнил он.
Песков подчеркнул, что президент Франции никак не прокомментировал этот момент. Также он забыл сказать о вызванных этим обстоятельством законных озабоченностях и опасениях Российской Федерации, вынудивших Москву пойти на ответные меры.
В целом в Кремле считают, что высказывания Эмманюэля Макрона были конфронтационными — после них создалось впечатление, что Париж стремится к продолжению войны. А слова о применении французского арсенала ЯО звучат как претензия на ядерное лидерство в Европейском союзе, отметил Дмитрий Песков.
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