Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 06:26

Макрона сравнили с министром обороны США, который сошёл с ума и погиб с кличем «Русские идут!»

Косачёв: Макрон маниакально навязывает фальшивую концепцию о «‎русской угрозе»

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил навязать обществу свою ошибочную позицию происходящей ситуации между Украиной и Россией. Концепция его видения совершенно фальшивая, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв, который сравнил европейского лидера с сумасшедшим министром обороны США.

«Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно фальшивую концепцию происходящего — «русские идут!» написал Косачёв в своём Telegram-канале.

Таким образом, Макрон всё больше отдаляет Францию от наследия великого генерала Шарля де Голля и приближается к другому военнослужащему — министру обороны США Джеймсу Форрестолу. Офицер в 1949 году сошёл с ума и выпал из окна 16-­го этажа военно-морского госпиталя ровно с теми же истеричным кличем, добавил Косачёв.

«Не зря символом Франции является петух»: Политолог объяснил заявления Макрона о «русской угрозе»
«Не зря символом Франции является петух»: Политолог объяснил заявления Макрона о «русской угрозе»

Напомним, что в своём обращении к нации Макрон заявил о наличии российской угрозы для Франции и всей Европы. Он также выразил намерение обсудить возможность применения ядерного арсенала Франции для обеспечения безопасности ЕС.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Константин Косачев
  • Совет Федерации
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar