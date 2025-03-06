Макрона сравнили с министром обороны США, который сошёл с ума и погиб с кличем «Русские идут!»
Косачёв: Макрон маниакально навязывает фальшивую концепцию о «русской угрозе»
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993
Президент Франции Эмманюэль Макрон решил навязать обществу свою ошибочную позицию происходящей ситуации между Украиной и Россией. Концепция его видения совершенно фальшивая, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв, который сравнил европейского лидера с сумасшедшим министром обороны США.
«Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно фальшивую концепцию происходящего — «русские идут!» — написал Косачёв в своём Telegram-канале.
Таким образом, Макрон всё больше отдаляет Францию от наследия великого генерала Шарля де Голля и приближается к другому военнослужащему — министру обороны США Джеймсу Форрестолу. Офицер в 1949 году сошёл с ума и выпал из окна 16-го этажа военно-морского госпиталя ровно с теми же истеричным кличем, добавил Косачёв.
Напомним, что в своём обращении к нации Макрон заявил о наличии российской угрозы для Франции и всей Европы. Он также выразил намерение обсудить возможность применения ядерного арсенала Франции для обеспечения безопасности ЕС.