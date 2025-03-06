Президент Франции Эмманюэль Макрон решил навязать обществу свою ошибочную позицию происходящей ситуации между Украиной и Россией. Концепция его видения совершенно фальшивая, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв, который сравнил европейского лидера с сумасшедшим министром обороны США.

Таким образом, Макрон всё больше отдаляет Францию от наследия великого генерала Шарля де Голля и приближается к другому военнослужащему — министру обороны США Джеймсу Форрестолу. Офицер в 1949 году сошёл с ума и выпал из окна 16-­го этажа военно-морского госпиталя ровно с теми же истеричным кличем, добавил Косачёв.