«Не зря символом Франции является петух»: Политолог объяснил заявления Макрона о «русской угрозе»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своём обращении к нации вновь заявил о «русской угрозе». Такие слова могут быть связаны с попыткой политика заявить о лидерстве в Европе на фоне возможного ухода США из региона. Об этом заявил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Не зря официальным символом Франции является петух. Если представить, что из курятника уходит или, скорее, в суп отправляют старого доминирующего самца, то птица поменьше старается занять его место. И в этом смысле анонсированный Трампом уход Америки из Европы ставит ребром вопрос, кто следующий. И первым в очереди оказался господин Макрон», — приводит его слова «Царьград».