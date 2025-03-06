«Не зря символом Франции является петух»: Политолог объяснил заявления Макрона о «русской угрозе»
Политолог Пинчук: Макрон в обращении попытался заявить о лидерстве в Европе
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Президент Франции Эмманюэль Макрон в своём обращении к нации вновь заявил о «русской угрозе». Такие слова могут быть связаны с попыткой политика заявить о лидерстве в Европе на фоне возможного ухода США из региона. Об этом заявил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук.
«Не зря официальным символом Франции является петух. Если представить, что из курятника уходит или, скорее, в суп отправляют старого доминирующего самца, то птица поменьше старается занять его место. И в этом смысле анонсированный Трампом уход Америки из Европы ставит ребром вопрос, кто следующий. И первым в очереди оказался господин Макрон», — приводит его слова «Царьград».
Пинчук также отметил, что за амбициями Макрона стоят его «старшие ротшильдовские товарищи», которые способствуют процессу его заявки на европейское лидерство.
Макрон в обращении к нации также заявил, что намерен обсудить возможность задействования ядерного арсенала Франции для защиты ЕС. В России уже отреагировали на эти высказывания. Дмитрий Медведев подчеркнул, что сам французский лидер не создаёт значительных угроз и после завершения его президентского срока о нём быстро забудут.