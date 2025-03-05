Макрон назвал Россию угрозой для Франции и ЕС в обращении к нации

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам с важным заявлением о безопасности. Он назвал Россию угрозой для страны и всей Европы и подчеркнул, что это остается актуальным на многие годы вперёд. Обращение транслировали на официальном сайте французского лидера и по телевидению.

«Россия сейчас и на долгие годы вперёд стала угрозой для Франции и Европы», — сказал Макрон.

Лидер Елисейского дворца высказал обеспокоенность тем, что Россия расширяет украинский конфликт до глобального уровня. По его словам, Москва нарушает границы, чтобы устранять противников, вмешивается в выборы в других странах, организует кибератаки на французские больницы и распространяет ложную информацию в соцсетях. Это, по мнению президента Франции, показывает, что агрессия России не знает границ.

Франция, считает Макрон, не может оставаться наблюдателем в мире, полном угроз. Он также выразил недовольство тем, что США изменили позицию по украинскому конфликту.