Макрон заявил о потенциальном размещении европейского контингента на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах собрать начальников генштабов стран, поддерживающих Украину, для обсуждения размещения европейского контингента в стране. По его словам, это необходимо для обеспечения гарантий безопасности, так как «России нельзя доверять на слово».

Он уточнил, что европейские силы не будут участвовать в боевых действиях, их задача — следить за соблюдением мирного соглашения после его подписания. Встреча начальников штабов запланирована на следующей неделе в Париже.

Макрон также заявил, что украинский конфликт представляет угрозу для Европы. Он подчеркнул необходимость продолжения помощи ВСУ, поскольку, по его мнению, Россия «не остановится на Украине».