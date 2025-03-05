Макрон обсудит применение ядерного арсенала Франции для обороны ЕС

Французский президент Эмманюэль Макрон объявил о решении начать обсуждение возможного применения ядерного арсенала Франции для защиты Европейского Союза. Это заявление он сделал в обращении к нации, трансляция которого велась на сайте Елисейского дворца.

Макрон подчеркнул, что запустит стратегические дискуссии о защите европейских союзников с использованием ядерного потенциала Парижа.

«Я принял решение инициировать стратегическое обсуждение вопроса об использовании нашего ядерного арсенала для защиты союзников на европейском континенте», — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что окончательное решение о применении оружия всегда будет оставаться за президентом.

Также Макрон заявил, что считает Россию «угрозой» для Франции и Европы. По его мнению, Москва представляет опасность как в воздухе, так и в киберпространстве.