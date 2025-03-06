Захарова задалась вопросом о смысле приезда посла Франции после речи Макрона

«Но самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить», ну и остальное из этой же серии», — написала Захарова в телеграм-канале, задавшись вопросом о смысле приезда посла в Москву.