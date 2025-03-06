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5 марта, 22:59

Захарова задалась вопросом о смысле приезда посла Франции после речи Макрона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, зачем в Россию едет французский посол, учитывая настроения лидера республики Эмманюэля Макрона, продолжающего агрессивную риторику в адрес Москвы.

Захарова назвала выступление Макрона к нации «по-настоящему весенним».

«Но самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить», ну и остальное из этой же серии», — написала Захарова в телеграм-канале, задавшись вопросом о смысле приезда посла в Москву.

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Эмманюэль Макрон выступил с речью к французской нации вечером 5 мая. Она вышла весьма агрессивной: политик назвал Россию угрозой для Франции и ЕС, подчеркнув, что это останется актуальным на многие годы вперёд. А также согласился с мнением кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о необходимости взять Европу под защиту ядерных сил Парижа.

Артур Лапсаков
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