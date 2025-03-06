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5 марта, 23:29

Медведев заявил, что Макрон исчезнет навсегда после 14 мая 2027 года

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о «российской угрозе». Политик подчеркнул, что сам французский лидер не создаёт значительных угроз и после завершения его президентского срока о нём быстро забудут.

«Макрон заявил, что Россия является угрозой для Франции и Европы сейчас и на многие годы вперёд. Сам «Микрон», однако, большой угрозы не представляет. Он исчезнет не позже 14 мая 2027 года, и никто по нему скучать не будет»,прокомментировал Медведев на английском языке в соцсети X.

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Как сообщал Life.ru, Макрон в своём обращении к нации назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. Он также выразил намерение обсудить возможность использования ядерного потенциала Франции для защиты Европейского Союза. После подобной риторики официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла.

Лия Мурадьян
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