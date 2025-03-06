Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о «российской угрозе». Политик подчеркнул, что сам французский лидер не создаёт значительных угроз и после завершения его президентского срока о нём быстро забудут.

«Макрон заявил, что Россия является угрозой для Франции и Европы сейчас и на многие годы вперёд. Сам «Микрон», однако, большой угрозы не представляет. Он исчезнет не позже 14 мая 2027 года, и никто по нему скучать не будет», — прокомментировал Медведев на английском языке в соцсети X.