Медведев заявил, что Макрон исчезнет навсегда после 14 мая 2027 года
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о «российской угрозе». Политик подчеркнул, что сам французский лидер не создаёт значительных угроз и после завершения его президентского срока о нём быстро забудут.
«Макрон заявил, что Россия является угрозой для Франции и Европы сейчас и на многие годы вперёд. Сам «Микрон», однако, большой угрозы не представляет. Он исчезнет не позже 14 мая 2027 года, и никто по нему скучать не будет», — прокомментировал Медведев на английском языке в соцсети X.
Как сообщал Life.ru, Макрон в своём обращении к нации назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. Он также выразил намерение обсудить возможность использования ядерного потенциала Франции для защиты Европейского Союза. После подобной риторики официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла.