Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после переговоров американского лидера Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским написал пост, в котором семь раз оскорбил бывшего комика и лидеров стран ЕС. Свои мысли политик изложил в социальной сети VK.

Среди метафоричных высказываний в адрес Зеленского были обвинения в пристрастии к запрещёнке, сравнение с диктатором и некоторые другие. Медведев назвал главаря киевского режима «недоделанным фюрером», «потрёпанной киевской шавкой», «оборзевшим наркоклоуном» и «утратившим легитимность упырём».

Лидеров стран Европейского союза зампред Совбеза РФ причислил к «убогим европейским покровителям», а само геополитическое пространство назвал «старухой, которая решила показать свои вставные зубы». К тому же, по мнению Медведева, Европа является «фригидной».

Медведев предрёк Североатлантическому альянсу внутренний кризис с «непредсказуемыми» последствиями, который может наступить из-за внутреннего «антитрамповского заговора».