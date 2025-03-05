От «киевской шавки» до «фригидной старухи»: Медведев семь раз оскорбил Зеленского и ЕС в одном посте
Медведев семь раз оскорбил Зеленского и Европу в одном посте
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после переговоров американского лидера Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским написал пост, в котором семь раз оскорбил бывшего комика и лидеров стран ЕС. Свои мысли политик изложил в социальной сети VK.
Среди метафоричных высказываний в адрес Зеленского были обвинения в пристрастии к запрещёнке, сравнение с диктатором и некоторые другие. Медведев назвал главаря киевского режима «недоделанным фюрером», «потрёпанной киевской шавкой», «оборзевшим наркоклоуном» и «утратившим легитимность упырём».
Лидеров стран Европейского союза зампред Совбеза РФ причислил к «убогим европейским покровителям», а само геополитическое пространство назвал «старухой, которая решила показать свои вставные зубы». К тому же, по мнению Медведева, Европа является «фригидной».
Медведев предрёк Североатлантическому альянсу внутренний кризис с «непредсказуемыми» последствиями, который может наступить из-за внутреннего «антитрамповского заговора».
Ранее Дмитрий Медведев назвал условие для возобновления поставок военной помощи Украине со стороны США. По его мнению, Вашингтон ждёт заключения сделки по редкоземельным металлам, после чего Белый дом снова начнёт поставлять Киеву оружие и оказывать финансовую поддержку.