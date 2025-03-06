Макрон с ядерным зонтиком напомнил Захаровой «атомного Оле-Лукойе»

Президент Франции Эмманюэль Макрон часто выдаёт высказывания, противоречащие друг другу и пытается разбрасываться угрозами, не задумываясь о последствиях. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив французского лидера с «атомным Оле-Лукойе» после его призыва задействовать ядерный потенциал страны для защиты ЕС от «агрессивной» России.

«У него каждый день какие-то совершенно оторванные от жизни, противоречащие предыдущим заявления. Ну, сказочник. Я это всё слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает: атомного Оле-Лукойе», — пояснила Захарова журналистам.