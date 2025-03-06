Макрон с ядерным зонтиком напомнил Захаровой «атомного Оле-Лукойе»
Захарова сравнила Макрона с «атомным Оле-Лукойе» после слов о ядерном оружии
Президент Франции Эмманюэль Макрон часто выдаёт высказывания, противоречащие друг другу и пытается разбрасываться угрозами, не задумываясь о последствиях. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив французского лидера с «атомным Оле-Лукойе» после его призыва задействовать ядерный потенциал страны для защиты ЕС от «агрессивной» России.
«У него каждый день какие-то совершенно оторванные от жизни, противоречащие предыдущим заявления. Ну, сказочник. Я это всё слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает: атомного Оле-Лукойе», — пояснила Захарова журналистам.
Персонаж популярной детской сказки Оле-Лукойе известен тем, что носит с собой зонтик и раскрывает его над спящими детьми. Дипломат заметила, что Макрон тоже стремится открыть свой «ядерный зонтик», якобы защищая Евросоюз от «нападения» России.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон вновь начал пугать европейцев «русской угрозой». По его словам, в ЕС политики должны обсудить возможность задействования ядерного арсенала Франции для защиты ЕС. В Госдуме предостерегли Макрона от участи Наполеона после подобных высказываний.
ТАСС / ЕРА