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6 марта, 08:40

Макрон с ядерным зонтиком напомнил Захаровой «атомного Оле-Лукойе»

Захарова сравнила Макрона с «атомным Оле-Лукойе» после слов о ядерном оружии

Президент Франции Эмманюэль Макрон часто выдаёт высказывания, противоречащие друг другу и пытается разбрасываться угрозами, не задумываясь о последствиях. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив французского лидера с «атомным Оле-Лукойе» после его призыва задействовать ядерный потенциал страны для защиты ЕС от «агрессивной» России.

«У него каждый день какие-то совершенно оторванные от жизни, противоречащие предыдущим заявления. Ну, сказочник. Я это всё слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает: атомного Оле-Лукойе», — пояснила Захарова журналистам.

Персонаж популярной детской сказки Оле-Лукойе известен тем, что носит с собой зонтик и раскрывает его над спящими детьми. Дипломат заметила, что Макрон тоже стремится открыть свой «ядерный зонтик», якобы защищая Евросоюз от «нападения» России.

Макрона сравнили с министром обороны США, который сошёл с ума и погиб с кличем «Русские идут!»
Макрона сравнили с министром обороны США, который сошёл с ума и погиб с кличем «Русские идут!»

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон вновь начал пугать европейцев «русской угрозой». По его словам, в ЕС политики должны обсудить возможность задействования ядерного арсенала Франции для защиты ЕС. В Госдуме предостерегли Макрона от участи Наполеона после подобных высказываний.

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ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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