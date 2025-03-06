Генерал из Госдумы предостерёг Макрона от участи Наполеона после слов о ядерном оружии

Президент Франции Эмманюэль Макрон может вляпаться в историю, сродни Наполеону Бонапарту, если не откажется от попыток выставить Россию «угрозой» для Европы и дискуссий об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС. Об этом предупредил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает. Надо об этом не забывать», — прокомментировал Ивлев обращение Макрона к нации в беседе с РИА «Новости».