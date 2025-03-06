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Регион
6 марта, 06:20

Генерал из Госдумы предостерёг Макрона от участи Наполеона после слов о ядерном оружии

Депутат Госдумы Ивлев предупредил, что Макрону грозит судьба Наполеона

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / Constantin Grigorita

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / Constantin Grigorita

Президент Франции Эмманюэль Макрон может вляпаться в историю, сродни Наполеону Бонапарту, если не откажется от попыток выставить Россию «угрозой» для Европы и дискуссий об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС. Об этом предупредил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает. Надо об этом не забывать», — прокомментировал Ивлев обращение Макрона к нации в беседе с РИА «Новости».

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Генерал из Госдумы так отреагировал на слова Макрона о«русской угрозе» и намерении обсудить возможность задействования ядерного арсенала Франции для защиты ЕС. В России уже отреагировали на эти высказывания. Дмитрий Медведев подчеркнул, что сам французский президент не создаёт значительных угроз и после завершения его президентского срока о нём быстро забудут.

Андрей Бражников
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