Генерал из Госдумы предостерёг Макрона от участи Наполеона после слов о ядерном оружии
Депутат Госдумы Ивлев предупредил, что Макрону грозит судьба Наполеона
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / Constantin Grigorita
Президент Франции Эмманюэль Макрон может вляпаться в историю, сродни Наполеону Бонапарту, если не откажется от попыток выставить Россию «угрозой» для Европы и дискуссий об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС. Об этом предупредил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает. Надо об этом не забывать», — прокомментировал Ивлев обращение Макрона к нации в беседе с РИА «Новости».
Генерал из Госдумы так отреагировал на слова Макрона о«русской угрозе» и намерении обсудить возможность задействования ядерного арсенала Франции для защиты ЕС. В России уже отреагировали на эти высказывания. Дмитрий Медведев подчеркнул, что сам французский президент не создаёт значительных угроз и после завершения его президентского срока о нём быстро забудут.