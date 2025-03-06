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6 марта, 10:05

Кремль уличил Макрона в жажде войны

Песков: Выступление Макрона показало, что Франция больше думает о войне

Вчерашнее обращение к нации президента Франции Эмманюэля Макрона к нации в Кремле оценивают как конфронтационное, оно создает ощущение, что Париж ищет продолжения войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выступление чрезвычайно конфронтационно. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне», — сказал представитель Кремля.

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Тот же конфронтационный «мотив» звучит и в словах Макрона об использовании ядерных вооружений Франции в деле безопасности. Песков счёл это заявление претензией на ядерное лидерство в Европе.

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Напомним, накануне Макрон обратился к нации и назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. Он также захотел раскрыть французский «ядерный зонтик» над ЕС. После подобной риторики официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмерил Макрону время до 14 мая 2027 года.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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