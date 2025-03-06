Кремль уличил Макрона в жажде войны

Вчерашнее обращение к нации президента Франции Эмманюэля Макрона к нации в Кремле оценивают как конфронтационное, оно создает ощущение, что Париж ищет продолжения войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выступление чрезвычайно конфронтационно. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне», — сказал представитель Кремля.