Кремль уличил Макрона в жажде войны
Песков: Выступление Макрона показало, что Франция больше думает о войне
Вчерашнее обращение к нации президента Франции Эмманюэля Макрона к нации в Кремле оценивают как конфронтационное, оно создает ощущение, что Париж ищет продолжения войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Выступление чрезвычайно конфронтационно. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне», — сказал представитель Кремля.
Тот же конфронтационный «мотив» звучит и в словах Макрона об использовании ядерных вооружений Франции в деле безопасности. Песков счёл это заявление претензией на ядерное лидерство в Европе.
Напомним, накануне Макрон обратился к нации и назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. Он также захотел раскрыть французский «ядерный зонтик» над ЕС. После подобной риторики официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмерил Макрону время до 14 мая 2027 года.
Life.ru