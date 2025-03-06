Лавров пожурил Макрона за нехватку искренности в подражании Наполеону и Гитлеру

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своём желании ввязаться в конфликт с Россией пошёл по стопам европейских предшественников — французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, — но ведёт себя не так искренне, как они. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, — Наполеона, Гитлера — господин Макрон не очень изящно поступает. Потому что те прямо говорили: «Надо завоевать Россию, надо Россию победить». А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе», — сказал глава российской дипломатии журналистам.