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6 марта, 11:18

Лавров пожурил Макрона за нехватку искренности в подражании Наполеону и Гитлеру

Лавров сравнил заявления Макрона с речами Гитлера и Наполеона

Эмманюэль Макрон и его вдохновители: Адольф Гитлер и Наполеон Бонапарт. Обложка © Wikipedia / Генрих Гофман © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter © Wikipedia

Эмманюэль Макрон и его вдохновители: Адольф Гитлер и Наполеон Бонапарт. Обложка © Wikipedia / Генрих Гофман © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter © Wikipedia

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своём желании ввязаться в конфликт с Россией пошёл по стопам европейских предшественников — французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, — но ведёт себя не так искренне, как они. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, — Наполеона, Гитлера — господин Макрон не очень изящно поступает. Потому что те прямо говорили: «Надо завоевать Россию, надо Россию победить». А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе», — сказал глава российской дипломатии журналистам.

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Напомним, вчера Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Россия якобы представляет опасность для Франции и всего ЕС и даже заговорил о необходимости применения французского ядерного арсенала для защиты всего Евросоюза. После этого спикер МИД Мария Захарова поинтересовалась, есть ли смысл в визитах посла республики в Москву.

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Юрий Лысенко
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