Песков напомнил Макрону признание Олланда в срыве Минских соглашений

Президент Франции Эмманюэль Макрон, вопивший о том, что Россия нарушила Минские договорённости, вероятно, позабыл, что его предшественник на этом посту Франсуа Олланд и вовсе открыто признал, что их изначально никто соблюдать не собирался. Об этом сообщил во время беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Господин президент [Франции] говорил о том, как Россия нарушала Минские договорённости, но при этом забыл упомянуть, что его предшественник, господин Олланд, признал, что минские договорённости никто не собирался выполнять и что они были состряпаны, чтобы дать время Украине собраться с силами и вооружиться», — сказал представитель Кремля.