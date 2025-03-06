Песков напомнил Макрону признание Олланда в срыве Минских соглашений
Песков: Макрон запамятовал, что Олланд признал срыв Минских соглашений
Франсуа Олланд. Обложка © ТАСС / ЕРА / STEPHANIE LECOCQ
Президент Франции Эмманюэль Макрон, вопивший о том, что Россия нарушила Минские договорённости, вероятно, позабыл, что его предшественник на этом посту Франсуа Олланд и вовсе открыто признал, что их изначально никто соблюдать не собирался. Об этом сообщил во время беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Господин президент [Франции] говорил о том, как Россия нарушала Минские договорённости, но при этом забыл упомянуть, что его предшественник, господин Олланд, признал, что минские договорённости никто не собирался выполнять и что они были состряпаны, чтобы дать время Украине собраться с силами и вооружиться», — сказал представитель Кремля.
Ранее Эмманюэль Макрон выступил со своим грандиозным обращением к нации. Вероятно, он хочет, чтобы его в ЕС считали «главным по войне». Французский политик попытался с серьёзным лицом убедить своих сограждан в том, что их главный враг — это Россия, которая всё время угрожает Франции и всей Европе. Он обвинил РФ в срыве Минских соглашений, однако двумя годами ранее его предшественник Олланд признался, что их подписали, чтобы Украина получила время вооружиться. Также Макрон предложил применять ядерный арсенал его страны для защиты стран всего блока и отправить Киеву французских солдат. В Кремле небезосновательно подметили, что Париж скорее стремится к войне, чем к миру.