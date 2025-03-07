В Кремле отреагировали на милитаризацию ЕС против РФ
Песков: ЕС видит в РФ противника, поэтому его милитаризация беспокоит Москву
Евросоюз занимает позицию против России, и поэтому разговоры о его милитаризации могут тревожить Москву. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в настоящее время ЕС активно обсуждает вопрос милитаризации, особенно в сфере обороны. Этот процесс находится под внимательным наблюдением РФ, поскольку европейские чиновники рассматривают нашу страну в качестве своего основного противника.
«Вся эта милитаризация происходит в основном против РФ. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны. Этот масштабный проект направлен на укрепление военного потенциала Европы. Среди одобренных инициатив — предоставление займов для стран блока в размере 150 миллиардов евро на оборонные инвестиции.
Life.ru