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7 марта, 10:06

В Кремле отреагировали на милитаризацию ЕС против РФ

Песков: ЕС видит в РФ противника, поэтому его милитаризация беспокоит Москву

Евросоюз занимает позицию против России, и поэтому разговоры о его милитаризации могут тревожить Москву. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время ЕС активно обсуждает вопрос милитаризации, особенно в сфере обороны. Этот процесс находится под внимательным наблюдением РФ, поскольку европейские чиновники рассматривают нашу страну в качестве своего основного противника.

«Вся эта милитаризация происходит в основном против РФ. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны. Этот масштабный проект направлен на укрепление военного потенциала Европы. Среди одобренных инициатив — предоставление займов для стран блока в размере 150 миллиардов евро на оборонные инвестиции.

В буфете саммита ЕС в Брюсселе заметили флаг России
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Life.ru

Наталья Демьянова
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