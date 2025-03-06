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6 марта, 17:21

В буфете саммита ЕС в Брюсселе заметили флаг России

В буфете площадки проведения саммита ЕС в Брюсселе обнаружили российский флаг. Об этом сообщает Euroactiv.

«Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете [Европейского] совета, где их встречает российский флаг», — сказано в публикации.

На опубликованном изданием снимке действительно можно увидеть российский триколор, хотя можно предположить, что это флаг Республики Сербской с обратным порядком цветных полос. Сообщается, что там также там также вывешены флаги Китая, Ирана, Южной Кореи и Украины/

Фон дер Ляйен и Кошта на саммите в Брюсселе «прятали рты» от журналистов
Фон дер Ляйен и Кошта на саммите в Брюсселе «прятали рты» от журналистов

Напоминаем, внеочередной саммит Евросоюза в Брюсселе был созван для обсуждения вопросов обороны союза и поддержки Киева. Глава Евросовета Антониу Кошта обещал договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, пообещавшим заблокировать совместное решение ЕС по Украине. Если венгерский лидер сдержит слово, то Евросоюзу придётся искать способы обойти вето Будапешта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Юрий Лысенко
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