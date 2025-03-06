В буфете саммита ЕС в Брюсселе заметили флаг России

«Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете [Европейского] совета, где их встречает российский флаг», — сказано в публикации .

На опубликованном изданием снимке действительно можно увидеть российский триколор, хотя можно предположить, что это флаг Республики Сербской с обратным порядком цветных полос. Сообщается, что там также там также вывешены флаги Китая, Ирана, Южной Кореи и Украины/