Фон дер Ляйен и Кошта на саммите в Брюсселе «прятали рты» от журналистов

Руководители Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта перед саммитом ЕС в Брюсселе разговаривали на публике, закрывая рты руками. Момент попал на видеозаписи с мероприятия.

На кадрах с саммита видно, как главные европейские функционеры ведут диалог, прикрыв руками рты. По версии издания Euractiv, так они хотели помешать представителям прессы читать их разговор по губам.