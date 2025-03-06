Фон дер Ляйен и Кошта на саммите в Брюсселе «прятали рты» от журналистов
Фон дер Ляйен и Кошта перед саммитом ЕС разговаривали, закрыв рты руками
Руководители Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта перед саммитом ЕС в Брюсселе разговаривали на публике, закрывая рты руками. Момент попал на видеозаписи с мероприятия.
На кадрах с саммита видно, как главные европейские функционеры ведут диалог, прикрыв руками рты. По версии издания Euractiv, так они хотели помешать представителям прессы читать их разговор по губам.
Напомним, внеочередной саммит в Брюсселе посвящён вопросу обороны ЕС и поддержке Украины. Ранее Антониу Кошта заявил, что постарается найти компромисс с главой Венгрии Виктором Орбаном, грозившим наложить вето на совместное решение Евросоюза по Незалежной. Если договориться не выйдет, то ЕС будет вынужден изобретать способы обойти запрет Будапешта.
ТАСС / AP / Harry Nakos