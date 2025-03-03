В Еврокомиссии разрешили Зеленскому не соблюдать дресс-код

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что Евросоюз не требует соблюдения определённого дресс-кода на саммите с участием Владимира Зеленского. Она отметила, что в свете текущих обстоятельств сам Зеленский поднимал вопрос о том, что обсуждение подобных тем кажется неуместным.

«Я позволю себе процитировать Зеленского, который сказал, что нынешний контекст слишком серьёзен для обсуждения таких вопросов», — заявила она.

Дискуссия о внешнем виде Зеленского началась во время его визита в Белый дом, где он появился в привычной чёрной кофте и брюках. В ответ на критику по поводу отсутствия формального стиля, Зеленский заявил, что наденет костюм только после завершения конфликта. Один из журналистов подчеркнул, что некоторые американцы выражают недовольство по поводу того, что президент Украины не соблюдает официальный дресс-код.