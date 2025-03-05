«Пустят всё под откос»: ЕС испугался, что «главный бунтарь» Европы сорвёт саммит по Украине

Венгрия может сорвать внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине в Брюсселе, который должен пройти в четверг, 6 марта. Европейский союз начал опасаться подобного исхода событий, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Европа уверена, что несколько лидеров под руководством непокорного Брюсселю премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «пустят всё под откос».

«В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что <...> ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером. — Прим. Life.ru) Виктором Орбаном, пустят всё под откос», — указано в материале.