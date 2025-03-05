«Пустят всё под откос»: ЕС испугался, что «главный бунтарь» Европы сорвёт саммит по Украине
Politico: Евросоюз боится срыва саммита по Украине 6 марта из-за позиции Венгрии
Венгрия может сорвать внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине в Брюсселе, который должен пройти в четверг, 6 марта. Европейский союз начал опасаться подобного исхода событий, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Европа уверена, что несколько лидеров под руководством непокорного Брюсселю премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «пустят всё под откос».
«В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что <...> ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером. — Прим. Life.ru) Виктором Орбаном, пустят всё под откос», — указано в материале.
В черновом варианте итогового заявления, подготовленного к саммиту, Европейский Союз берёт на себя обязательство «продолжать предоставлять Украине стабильную и предсказуемую финансовую поддержку». Однако Венгрия такую позицию не разделяет.
Напомним, накануне сообщалось, что главы стран ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на сумму 20 миллиардов евро из-за несогласия Венгрии. Эта новость стала второй менее чем за 12 часов, которая сильно огорчила Киев. До этого помощь Украине приостановили США.
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