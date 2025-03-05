Сийярто: США готовы обсуждать отмену вредящих Венгрии санкций против России

Администрация Дональда Трампа выражает готовность к обсуждению возможной отмены санкций против России в энергетическом секторе, которые оказывают негативное влияние на Венгрию. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с госсекретарём США Марко Рубио.

«Соединённые Штаты абсолютно, на 100 процентов, готовы пересмотреть санкционные меры, которые были введены при администрации Байдена, с целью их отмены», — отметил Сийярто в интервью венгерскому телеканалу M1.