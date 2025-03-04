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4 марта, 09:37

«Все хорошо помнят»: В Кремле ответили Трампу, раскаявшемуся за санкции

Песков: Кремль согласен с позицией Трампа, что он приносил РФ только горе

С речью президента США Дональда Трампа о том, что во время предыдущего срока он приносил РФ только горе, сложно не согласиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок Трампа были введены многие санкции. Действительно, были поставки оружия на Украину. Это действительно было. И здесь можно только согласиться», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле слышат его заявления о желании принести мир на Украину, и это можно только приветствовать. По его словам, власти получают определённую информацию о предполагаемых действиях по этому направлению и будут следить за ситуацией.

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Напомним, американский лидер признался, что во время первого президентского срока лишь досаждал России. По его словам, политик не дал РФ ничего, кроме санкций и горя. Он подчеркнул, что его действия никогда не шли на пользу Кремлю, а выпады со стороны Украины про «дружбу» с Москвой неуместны.

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Life.ru

Александр Юнашев
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