С речью президента США Дональда Трампа о том, что во время предыдущего срока он приносил РФ только горе, сложно не согласиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок Трампа были введены многие санкции. Действительно, были поставки оружия на Украину. Это действительно было. И здесь можно только согласиться», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле слышат его заявления о желании принести мир на Украину, и это можно только приветствовать. По его словам, власти получают определённую информацию о предполагаемых действиях по этому направлению и будут следить за ситуацией.