Информационная какофония: Песков оценил пересуды о возможной отмене США санкций против РФ

Москва фиксирует в мировых СМИ сообщения о возможной отмене наложенных на Россию санкций, но ориентируется только на официальные заявления, которых пока не звучало. Об этом в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» на «России-1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков о возможности отмены антироссийских санкций Штатами. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Сейчас огромное количество сообщений, одно фантастичнее другого. Идёт абсолютная какофония информационная. Всё стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — подчеркнул спикер Кремля.