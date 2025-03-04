Песков назвал отмену санкций условием потепления отношений с США
Песков: Отношения России и США нужно освобождать от негативного груза санкций
Снятие американских санкций с России должно быть в основе нормализации отношений Вашингтона и Москвы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока свидетельств планов США отменить рестрикции нет.
«Наше отношение к санкциям хорошо известно, мы считаем их незаконными. Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций», – объяснил представитель Кремля на брифинге.
Но Песков считает, говорить о таких шагах «пока преждевременно». Кремль в настоящее время не слышал каких-то официальных заявлений на этот счёт.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США начала подготовку к ослаблению антироссийских санкций. Это делается для улучшения отношений с Москвой и поиска решений по Украине, утверждают инсайдеры.
Life.ru