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4 марта, 09:29

Песков назвал отмену санкций условием потепления отношений с США

Песков: Отношения России и США нужно освобождать от негативного груза санкций

Снятие американских санкций с России должно быть в основе нормализации отношений Вашингтона и Москвы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока свидетельств планов США отменить рестрикции нет.

«Наше отношение к санкциям хорошо известно, мы считаем их незаконными. Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций», – объяснил представитель Кремля на брифинге.

Но Песков считает, говорить о таких шагах «пока преждевременно». Кремль в настоящее время не слышал каких-то официальных заявлений на этот счёт.

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Накануне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США начала подготовку к ослаблению антироссийских санкций. Это делается для улучшения отношений с Москвой и поиска решений по Украине, утверждают инсайдеры.

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Life.ru

Андрей Бражников
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