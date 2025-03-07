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6 марта, 22:01

Лидеры стран ЕС одобрили план милитаризации Европы на 800 миллиардов евро

Лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны. Этот масштабный проект направлен на укрепление военного потенциала Европы, сказано в итоговом документе экстренного саммита в Брюсселе.

Также Евросоюз планирует смягчить правила для финансирования военных расходов из бюджетов стран – членов объединения. Это означает, что государства ЕС смогут не соблюдать строгие ограничения по бюджетному дефициту, если деньги пойдут на оборону.

В буфете саммита ЕС в Брюсселе заметили флаг России
В буфете саммита ЕС в Брюсселе заметили флаг России

При этом саммит не одобрил предложение ЕК о предоставлении странам кредитов на общую сумму в размере до 150 млрд евро. Кроме того, это первый за последние годы саммит, прошедший без приглашения генсека НАТО. Также в итоговом заявлении впервые за десятилетия не упоминаются США.

Напоминаем, внеочередной саммит Евросоюза в Брюсселе был созван для обсуждения вопросов обороны союза и поддержки Киева. Глава Евросовета Антониу Кошта обещал договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, пообещавшим заблокировать совместное решение ЕС по Украине.

Обложка ©

Unsplash / Maximalfocus

Артём Гапоненко
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