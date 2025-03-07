Лидеры стран ЕС одобрили план милитаризации Европы на 800 миллиардов евро

Лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны. Этот масштабный проект направлен на укрепление военного потенциала Европы, сказано в итоговом документе экстренного саммита в Брюсселе.

Также Евросоюз планирует смягчить правила для финансирования военных расходов из бюджетов стран – членов объединения. Это означает, что государства ЕС смогут не соблюдать строгие ограничения по бюджетному дефициту, если деньги пойдут на оборону.

При этом саммит не одобрил предложение ЕК о предоставлении странам кредитов на общую сумму в размере до 150 млрд евро. Кроме того, это первый за последние годы саммит, прошедший без приглашения генсека НАТО. Также в итоговом заявлении впервые за десятилетия не упоминаются США.