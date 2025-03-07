Трамп: Украине придётся пойти на мирную сделку, другого выбора нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет вынуждена пойти на мирное соглашение, так как у неё нет иного выбора. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Я думаю, вот что произойдёт. Украина захочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — уточнил Трамп, комментируя свои ожидания от украинских властей.

Он также отметил, что и Россия тоже заинтересована в заключении мирного соглашения.