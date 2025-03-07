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6 марта, 21:15

Трамп: Украине придётся пойти на мирную сделку, другого выбора нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет вынуждена пойти на мирное соглашение, так как у неё нет иного выбора. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Я думаю, вот что произойдёт. Украина захочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — уточнил Трамп, комментируя свои ожидания от украинских властей.

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Он также отметил, что и Россия тоже заинтересована в заключении мирного соглашения.

Ранее Life.ru сообщал, что администрация Трампа настаивает на скорейшем прекращении огня между Украиной и Россией. Это важное условие для подписания соглашения о разработке минеральных ресурсов. Вашингтон выражает готовность реанимировать замороженное соглашение после недавнего конфликта Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. Однако для этого Киев должен предложить «чёткий план» прекращения огня и переговоров с Москвой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Лия Мурадьян
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