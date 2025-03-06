Перемирие на полгода: В США раскрыли, о чём будут говорить с Украиной в Эр-Рияде

США и Украина обсудят условия для мирного урегулирования и шестимесячное перемирие на встрече в Саудовской Аравии. Об этом заявил спецпосланник президента Соединённых Штатов Стивен Уиткофф.

«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения», — сказал он.