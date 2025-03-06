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6 марта, 19:30

Перемирие на полгода: В США раскрыли, о чём будут говорить с Украиной в Эр-Рияде

Уиткофф: США и Украина обсудят шестимесячное перемирие на встрече в Эр-Рияде

США и Украина обсудят условия для мирного урегулирования и шестимесячное перемирие на встрече в Саудовской Аравии. Об этом заявил спецпосланник президента Соединённых Штатов Стивен Уиткофф.

«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что встреча произойдёт 12 марта. Перед этим советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что Вашингтон ведёт обсуждения с Киевом относительно времени и места новых переговоров.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Артём Гапоненко
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