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6 марта, 17:17

Стали известны дата и место встречи представителей США и Украины

Axios: Официальные лица США и Украины 12 марта встретятся в Саудовской Аравии

12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и Украины. Об этом информировал корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на свои источники. Его сообщение было размещено в социальной сети X.

«Высокопоставленные американские и украинские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, сообщили мне два источника», — говорится в сообщении.

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Ранее в офисе Зеленского сообщили о предстоящей встрече украинской и американской команд. Перед этим советник президента США по вопросам национальной безопасности, Майк Уолтц, отметил, что Вашингтон ведет обсуждения с Киевом относительно времени и места новых переговоров. В администрации президента США уверены, что на второй попытке они смогут достичь договоренности. Стоит напомнить, что Зеленский после резонансной встречи в Овальном кабинете решил вернуться к переговорам, что также связано с приостановкой поставок американского оружия для украинских сил.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Николь Вербер
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