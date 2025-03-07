Новости СВО. ВСУ разносят в Константиновке, освобождена Андреевка, украинцев выселят из США, 7 марта Армия России продвигается в Запорожской области и под Кураховом, позиции ВСУ на Покровском направлении навестили бомбы ФАБ-500, анонсированы переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — дайджест Life.ru. 6 марта, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Харьковском направлении. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Донецкая Народная Республика, 7 марта

Министерство обороны подтвердило освобождение Андреевки. Военный корреспондент Евгений Поддубный заявляет, что в уничтожении противника здесь участвовали бойцы 114-й бригады 51-й армии группировки «Центр». Наступление здесь продолжается в Алексеевке, в Разливе и в Константинополе. Резервы сюда ВСУ перебрасывают из Богатыря.

Об уничтожении врага в Константиновке рассказал военкор Павел Кукушкин. В этом городе ВС РФ уничтожают склады и скопления техники. В соседнем Часовом Яре Армия России продвигается, но Киев в бой бросает резервы. Бои идут за каждый дом.

— Многоэтажка сама по себе представляет укреп. Противник в основном готовит именно их к обороне. Они наверху располагают так называемые глаза, а также расчёты ПТРК. Внизу загоняют технику. Прямо подъезды рушат, — отмечает Кукушкин.

Запорожская область, 7 марта

Канал «Дневник десантника» рассказал подробности наступления в районе Пятихаток. Войска продвигаются к этому селу, а также Степовому и Щербакам. Здесь у противника хорошо укреплённые позиции.

— Укрытия и все перемещения у врага под землёй по путям сообщения, что усложняет его обнаружение и уничтожение. Идут ожесточённые бои, — говорится в сообщении.

Экипажи самолётов Су-34 нанесли удар авиационными бомбами ФАБ-500. Видео © Telegram / Минобороны России

Тех вэсэушников, которые пытаются сдаться, убивают их же подразделения с помощью артиллерии и дронов. Также сюда переброшены резервы, в том числе и подразделения, обученные во Франции.

Курская область, 7 марта

Военный аналитик Роман Алехин сообщает о подрыве мостов по пути наступления наших войск на Суджу. Так противник пытается сдержать ВС РФ. По его мнению, у ВСУ сейчас есть вариант перейти на нашу сторону или погибнуть.

— На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область. Я думаю, что наши будут отрезать суджанский выступ со стороны Плёхова в сторону Юнаковки и западную часть суджанского выступа, — предполагает командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Констебль.

Дроноводы Армии России уничтожают противника в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

За последние сутки ВСУ лишились в Курской области свыше 215 человек, а также нескольких единиц техники. Проект WarGonzo утверждает, что сейчас противник ведёт оборонительные бои в Малой Локне. Кроме того, идут сражения за населённые пункты Лебедевка, Махновка, Свердликово, Черкасское Поречное, Викторовка.

— Разменять Курскую область на переговорах уже не получится. Всё более популярной становится точка зрения, что к началу возможных переговоров ВСУ уже будут отброшены от Курска и украинскому командованию придётся думать, как срочно спасать Сумскую область, — пишут авторы канала «Военная хроника».

Высылка украинцев из США

240 тысяч украинцев, живущих в Штатах, могут оказаться на родине. Их планируется лишить временного юридического статуса. Случиться это может уже в апреле.

— Мигранты, лишённые условного статуса, могут подвергнуться процедуре ускоренной депортации, — говорится в письме Иммиграционной и таможенной полиции США, которое есть в распоряжении Reuters.

Украинские беженцы в пункте временного размещения. Фото © ТАСС / ЕРА / Joebeth Terriquez

К сожалению, часть этих украинцев рискует пополнить ряды ВСУ, чему в Киеве будут только рады. Как раз сейчас у украинских войск наблюдается кризис с личным составом, вот только мотивация у таких военных будет низкая. Ждать от тех, кто эвакуировался с Украины, подвигов не стоит. Они к этому не готовы были изначально.

На Украине предрекли крах ВСУ

Украинский военный эксперт Олег Стариков заявил, что решение США по остановке поставок вооружения приведёт к негативным последствиям на фронте. По его словам, сначала будет тактический кризис, потом оперативный, потом стратегический — и в результате катастрофа. Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский считает, что проблемы будут уже осенью. Основной проблемой станет снабжение систем ПВО. Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко делает более пессимистичный прогноз.

— Если на самом деле не будет замены помощи США, то будут проблемы. И в принципе по поводу трудностей с получением определённых видов вооружения к лету или ближе к осени — это правильная оценка, — говорит он.

Анатолий Храпчинский отмечает, что у Европы ещё есть деньги для вооружения Украины. Он предлагает забрать замороженные российские активы. Европейские чиновники пока не готовы это сделать, но варианты изъятия рассматриваются.

А глава киевского режима Зеленский анонсировал «содержательную встречу» делегаций Украины и США на следующей неделе. Предварительно, она пройдёт в среду в Саудовской Аравии.

Авторы Даниил Черных