Новости СВО. Боевиков ВСУ бьют в Сумской области, ВС РФ освободили Привольное, ЦРУ и Пентагон оставили Киев без разведданных, 6 марта Армии России до границы с Днепропетровской областью осталось 1,5 км, США продолжают унижение Украины, а в Европе уже считают срок жизни ВСУ — дайджест Life.ru 5 марта, 21:05 Запорожское направление. ВС РФ продолжают отслеживать и уничтожать вражескую технику. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Деморализация в украинских войсках настолько сильная, что пленные готовы примкнуть к Российской армии и освободить свои города от режима Владимира Зеленского. Киевлянин Олег Белоусов оказался в ВСУ из-за принудительной мобилизации. Теперь он хочет служить России. Такой шанс есть и у тех, кто снимет шевроны с трезубцем на направлениях, где наши бойцы продолжают наступление.

Курская область, 6 марта

Шанс сохранить жизнь есть у 18-летних украинцев, которых Киев послал в Курскую область. Бойцы группировки «Север» столкнулись с ними, когда противник попытался начать контрнаступление в Суджанском районе. До полного окружения Суджи осталось около 10 километров. Часть маршрутов обеспечения уже заблокированы.

За последние сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 215 человек. Список подбитой техники пополнили станция радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения и несколько единиц других боевых машин.

Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили технику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Наступление российских войск в Сумской области, цель которого — отодвинуть ВСУ от границ России и разгромить группировки вторжения, продолжается. Предварительно, Новенькое уже полностью занято, удалось также войти в Басовку.

Донецкая Народная Республика, 6 марта

В Донецкой Народной Республике наши бойцы освободили населённый пункт Привольное. Это значит, что ВС РФ в ближайшее время водрузят флаги над Вольным Полем и разберутся с противником в Шевченко.

— Здесь это ключевые опорники, после потери которых ВСУ довольно быстро потеряют всю территорию южнее. Думаю, это случится уже очень скоро, — считает военный аналитик Юрий Подоляка.

ВСУ не оставляют самоубийственных попыток войти в Торецк. Врага заметили на нескольких улицах на окраинах города.

Расчёты ударных дронов батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

— Противнику ещё удаётся держать контроль над участком города, что замедляет процесс наступления нашей армии на Константиновку с юго-восточной стороны, — отмечает канал «Дневник десантника».

Впадать в панику не стоит. Фронт регулярно меняется, и будет неудивительно, если завтра все эти группы будут рассказывать в плену, что их посылали помахать флагами на камеру. Это одна из антикризисных тактик режима Зеленского.

Пентагон полностью перекрыл для ВСУ разведданные

Киев остался без разведывательных данных из США. Телеканал Sky News сообщает, что речь идёт об информации, которая позволяла Украине наносить удары вглубь России. При этом сведения из зоны СВО продолжат поступать из Вашингтона.

— В краткосрочной перспективе Украина может потерять возможность наносить дальнобойные удары вглубь «старой» России, так как разведданные надо регулярно обновлять. Без помощи США это будет невозможно сделать. Впрочем, неясно, надолго ли введён запрет на передачу разведданных. Трамп может быстро отыграть всё назад, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

По данным Daily Mail, Трамп и его команда лишили Украину информации, передаваемой не только напрямую, но и через посредников. Великобритании запрещено передавать разведывательные сведения из США. Раньше они маркировались грифом «Подлежит разглашению Украине». Возможно, что такая мера коснётся Австралии и Новой Зеландии, которые входят в одно разведывательное сообщество с США.

Украине отмерили срок без поддержки США

На Западе вычисляют срок наступления глобальных проблем на Украине после решения Дональда Трампа остановить поставки вооружения ВСУ. Бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис считает, что Европа поддержит Украину, понимая, что капитуляция Киева позволит России обрести земли, богатые полезными ископаемыми. И это будет катастрофой для европейцев. Понятно, что Европа попытается заменить и дополнить США в роли поставщика. Но именно американская помощь была основной для украинских войск.

— Украинцы не смогут удержать оборону без американской поддержки, — констатировал в беседе с The Times один из собеседников, связанный с британским правительством.

Президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гейди отметил, что запасы американского оружия на Украине иссякнут уже в этом году. Киеву дают от нескольких недель до нескольких месяцев. В это же время на Украине сохраняется спокойствие. ВСУ рассчитывают на своё оружие, а значит, сегодня одной из первостепенных задач для нашей армии является уничтожение производства, которое выпускает продукцию для украинских боевиков.

Надеяться на украинское оружие — глупая задумка. Киев возлагал большие надежды на систему Patriot. Журналисты CNN объяснили, что лицензия на производство ракет для неё есть только у США. Это становится проблемой и европейцев, которые снабжают Украину. Создать аналоги быстро не получится. Возможно, что воздушных тревог теперь станет больше, как и целых многоэтажек, которые из-за просроченных боеприпасов и низкой квалификации операторов регулярно попадали под удар собственных войск.

В офисе главы киевского режима Зеленского заявляют, что уже договорились о встрече команд США и Украины в ближайшее время. Это сообщил глава офиса Андрей Ермак после своего телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцем.

Авторы Даниил Черных