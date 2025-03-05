Армия России изгнала ВСУ из Привольного в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении Привольного в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Привольное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 марта информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.
Освободить Привольное удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки «Восток». Село находится близ Великой Новосёлки.
По словам военного блогера Юрия Подоляки, бои идут уже в селе Вольное поле. Там находятся ключевые опорники, после потери которых ВСУ довольно быстро потеряют всю территорию южнее, отметил Подоляка. Он прогнозирует, что это произойдёт довольно скоро.
Ранее сообщалось, что Российская армия прорвалась в Харьковскую область с севера. Бойцы ВС РФ продвинулись из Белгородской области, где расположен пограничный пункт пропуска Гоптовка — Нехотеевка. Наши парни сумели пересечь границу с Украиной и начали закрепляться в Харьковской области.
TACC / Алексей Коновалов