Армия России изгнала ВСУ из Привольного в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Привольное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 марта информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.

Освободить Привольное удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки «Восток». Село находится близ Великой Новосёлки.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, бои идут уже в селе Вольное поле. Там находятся ключевые опорники, после потери которых ВСУ довольно быстро потеряют всю территорию южнее, отметил Подоляка. Он прогнозирует, что это произойдёт довольно скоро.