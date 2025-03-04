Российские военные освободили донецкую Андреевку
Вооружённые силы России установили контроль над селом Андреевка в Артёмовском (Бахмутском) районе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили военные 114-й бригады.
Военные освободили Андреевку. Видео © Telegram / 114 Бригада
«Враг пытался удержаться, но перед напором наших бойцов его позиции рассыпались. Ни маскировка, ни укрытия не спасли противника от неизбежного. Решительность, слаженность и точность действий — вот что определяет исход боя», — говорится в сообщении.
Ранее военный российской армии рассказал, что во время освобождения Дзержинска в ДНР украинские солдаты игнорировали призывы Вооружённых сил России сдаться. Противник не реагировал на требования и продолжал молча использовать свои последние боеприпасы. В результате враг открыл огонь по нашим войскам. Наши бойцы продолжили сражение, атакуя с удобных позиций.
Telegram / Минобороны России