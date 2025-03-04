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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 марта, 16:17

Российские военные освободили донецкую Андреевку

Вооружённые силы России установили контроль над селом Андреевка в Артёмовском (Бахмутском) районе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили военные 114-й бригады.

Военные освободили Андреевку. Видео © Telegram / 114 Бригада

«Враг пытался удержаться, но перед напором наших бойцов его позиции рассыпались. Ни маскировка, ни укрытия не спасли противника от неизбежного. Решительность, слаженность и точность действий вот что определяет исход боя», — говорится в сообщении.

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Горы трупов ВСУшников и горящая техника: Что нашли наши военные в освобождённых Погребках?

Ранее военный российской армии рассказал, что во время освобождения Дзержинска в ДНР украинские солдаты игнорировали призывы Вооружённых сил России сдаться. Противник не реагировал на требования и продолжал молча использовать свои последние боеприпасы. В результате враг открыл огонь по нашим войскам. Наши бойцы продолжили сражение, атакуя с удобных позиций.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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