Российский боец рассказал о странном поведении ВСУ в Дзержинске

Украинские солдаты не реагировали на призывы ВС РФ сдаться во время освобождения Дзержинск в ДНР. Противник не отвечал на требования и просто молча продолжал использовать свои последние боекомплекты. Об этом РИА «Новости» рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии российской группировки «Центр» Сергей Никалиев.

Российские штурмовики продвигались вперёд, используя беспилотники для корректировки своих действий и получая команды по радиосвязи. По словам бойца, на их пути встретилось множество дронов противника.

«Приняли команду штурмовать двухэтажный дом. Подошли к окнам потихонечку, всё аккуратно, к зданию подошли, посмотрели — я смотрю, в дальней комнате автомат стоит. Сослуживец говорит, давай по гранате (кинем)», — вспоминает боец.