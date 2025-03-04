Российский боец рассказал о странном поведении ВСУ в Дзержинске
Боец ВС РФ Никалиев: Военные ВСУ в Дзержинске не реагировали на призывы сдаться
Украинские солдаты не реагировали на призывы ВС РФ сдаться во время освобождения Дзержинск в ДНР. Противник не отвечал на требования и просто молча продолжал использовать свои последние боекомплекты. Об этом РИА «Новости» рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии российской группировки «Центр» Сергей Никалиев.
Российские штурмовики продвигались вперёд, используя беспилотники для корректировки своих действий и получая команды по радиосвязи. По словам бойца, на их пути встретилось множество дронов противника.
«Приняли команду штурмовать двухэтажный дом. Подошли к окнам потихонечку, всё аккуратно, к зданию подошли, посмотрели — я смотрю, в дальней комнате автомат стоит. Сослуживец говорит, давай по гранате (кинем)», — вспоминает боец.
В итоге противник в ответ открыл по ним огонь. Наши парни продолжили вести бой, атакуя с удобных позиций — «удачно всё получилось».
Как уже сообщал Life.ru, Дзержинск был освобождён 7 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что контроль над городом дал армии России стратегическое преимущество и остановил регулярные обстрелы Горловки. В ходе сражения за Дзержинск наши бойцы ликвидировали группу польских наёмников. В настоящее время в Дзержинске проводятся поисковые операции по выявлению украинских диверсантов, которые могли скрыться для подготовки терактов.
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