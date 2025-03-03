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3 марта, 15:36

Прямо в башню: Появилось эпичное видео уничтожения «Акации» ВСУ в гуще леса

SHOT: Операторы дронов ВС РФ уничтожили украинскую артустановку «Акация»

Российские операторы дронов одним ударом уничтожили украинскую артустановку «Акация», стоявшую на замаскированной позиции противника в гуще леса. Эксклюзивными кадрами Народный фронт поделился с SHOT.

ВС РФ уничтожили артустановку ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Самоходную гаубицу обнаружили в одной из лесопосадок, ликвидировали чётко ударом по крыше башни. Дроны нашим военным доставляет Народный фронт.

Ранее Life.ru публиковал видео, как экипаж танка Т-72Б3М 18-й Общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области. После выполнения задачи танкисты вернулись в тыл, чтобы пополнить боекомплект и для обслуживания техники.

Беспилотник ВСУ, сбросивший ФАБ-250 под Брянском, попал на видео
Беспилотник ВСУ, сбросивший ФАБ-250 под Брянском, попал на видео
Обложка ©

Telegram / SHOT

Полина Никифорова
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