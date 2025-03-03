Горы трупов ВСУшников и горящая техника: Что нашли наши военные в освобождённых Погребках?
РИАН: Улицы Погребков завалены телами боевиков ВСУ и сожжённой техникой
Улицы курского села Погребки буквально завалены телами украинских военных и зарубежным оружием. Дополняет «картину» сожжённая бронетехника, в том числе и западного образца, сообщили в РИА «Новости».
По данным корреспондента агентства, в настоящий момент российские военные занимаются сбором трофеев. Дороги населённого пункта усыпаны гранатомётами зарубежного производства, а в нескольких километрах виднеется поражённый канадский бронеавтомобиль Roshel Senator.
«Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это всё привело», — поделился боец 9-го полка с позывным Тихий.
Российские военные освободили Погребки 26 февраля. На позициях ВСУ в населённом пункте позже были обнаружены катакомбы, где боевики прятались от дронов РФ.
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