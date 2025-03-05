США лишили ВСУ разведданных для ударов вглубь России

США приняли решение остановить передачу разведывательной информации украинской стороне, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник. Однако речь идёт только о сведениях, которые позволяли ВСУ наносить удары вглубь России.

В статье подчёркивается, что Вашингтон продолжит делиться с Киевом другой информацией разведки, которая касается зоны проведения спецоперации. По мнению авторов, президент США Дональд Трамп просто не хочет допустить ситуации конфликта с Москвой из-за дальних ударов по российским объектам.