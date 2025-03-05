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5 марта, 14:11

США лишили ВСУ разведданных для ударов вглубь России

Sky News: США остановили передачу Украине разведданных для ударов вглубь РФ

США приняли решение остановить передачу разведывательной информации украинской стороне, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник. Однако речь идёт только о сведениях, которые позволяли ВСУ наносить удары вглубь России.

В статье подчёркивается, что Вашингтон продолжит делиться с Киевом другой информацией разведки, которая касается зоны проведения спецоперации. По мнению авторов, президент США Дональд Трамп просто не хочет допустить ситуации конфликта с Москвой из-за дальних ударов по российским объектам.

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Напомним, ранее стало известно, что США наложили запрет на передачу Великобританией разведывательных данных Украине. Британские спецслужбы и военные структуры получили чёткие указания ограничить свою поддержку Киева. По мнению политологов, Трамп просто хотел надавить на Зеленского после скандала с ним в Белом доме и заставить выполнять свои условия.

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shutterstock / DmyTo

Татьяна Миссуми
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