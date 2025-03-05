Политолог объяснил Life.ru, почему Трамп запретил обмениваться разведданными с Киевом

Военный эксперт, политолог Андрей Кошкин в беседе с Life.ru связал причины решения США запретить Великобритании обмениваться данными разведки с Украиной с инцидентом, который на днях произошёл в Белом доме во время визита Владимира Зеленского.

«Причины запрета обмениваться данными разведки с Украиной всем известны, и [президент США Дональд] Трамп не скрывает. Даже в Конгрессе говорил о том, что накануне была большая сделка. Причины связаны со скандалом в пятницу в Овальном кабинете, когда Зеленский вёл себя весьма недипломатично с президентом США», — указал он.

Соглашение не подписали, его выгнали, даже не оставили на банкет. Ну а теперь вся Европа извиняется. Зеленский прислал письмо, где он благодарит Америку, извиняется и готов подписать соглашение. Анатолий Кошкин Военный эксперт, политолог

По его словам, всё это благодаря тому, что Трамп принял решение приостановить поставку вооружения и, естественно, обеспечение разведданными Украины. И теперь Украина согласна на все требования Соединённых Штатов. Эксперт думает, что после такого, конечно же, Зеленский подпишет всё, что ему дадут.

Для этого в том числе и появился запрет на данные разведки. Иначе зачем нужны были такие радикальные меры давления? Тем более он заверил Конгресс, что письмо обнадёживает тем, что Зеленский согласен на все условия для заключения долговременного мира. Так что подписание будет. Анатолий Кошкин Военный эксперт, политолог

«Снимут ли запрет на данные разведки после подписания или нет — уже будет результатом соглашения. Так что не исключено, что если процесс затянется, то будут решать персонально. А если не затянется, то это будет в комплексе с общим заключением соглашения на долгосрочный мир», — заключил Кошкин.