Политолог объяснил Life.ru, почему Трамп запретил обмениваться разведданными с Киевом
Эксперт Кошкин: США запретили передавать Киеву разведданные из-за скандала
Военный эксперт, политолог Андрей Кошкин в беседе с Life.ru связал причины решения США запретить Великобритании обмениваться данными разведки с Украиной с инцидентом, который на днях произошёл в Белом доме во время визита Владимира Зеленского.
«Причины запрета обмениваться данными разведки с Украиной всем известны, и [президент США Дональд] Трамп не скрывает. Даже в Конгрессе говорил о том, что накануне была большая сделка. Причины связаны со скандалом в пятницу в Овальном кабинете, когда Зеленский вёл себя весьма недипломатично с президентом США», — указал он.
Соглашение не подписали, его выгнали, даже не оставили на банкет. Ну а теперь вся Европа извиняется. Зеленский прислал письмо, где он благодарит Америку, извиняется и готов подписать соглашение.
По его словам, всё это благодаря тому, что Трамп принял решение приостановить поставку вооружения и, естественно, обеспечение разведданными Украины. И теперь Украина согласна на все требования Соединённых Штатов. Эксперт думает, что после такого, конечно же, Зеленский подпишет всё, что ему дадут.
Для этого в том числе и появился запрет на данные разведки. Иначе зачем нужны были такие радикальные меры давления? Тем более он заверил Конгресс, что письмо обнадёживает тем, что Зеленский согласен на все условия для заключения долговременного мира. Так что подписание будет.
«Снимут ли запрет на данные разведки после подписания или нет — уже будет результатом соглашения. Так что не исключено, что если процесс затянется, то будут решать персонально. А если не затянется, то это будет в комплексе с общим заключением соглашения на долгосрочный мир», — заключил Кошкин.
Напомним, ранее стало известно, что США наложили запрет на передачу Великобританией разведывательных данных Украине. Британские спецслужбы и военные структуры получили чёткие указания ограничить свою поддержку Киева. Этот запрет затрагивает Центр правительственной связи, разведывательные организации и подразделения Минобороны королевства.
Как уже рассказывал Life.ru, скандал в Овальном кабинете произошёл 28 февраля во время переговоров президента США и Владимира Зеленского. Глава Штатов упрекнул гостя в отсутствии должной благодарности за предоставленную помощь, а тот в ответ начал пререкаться и в итоге был выгнан из Белого дома. Позже в западных СМИ появились сообщения, что американская администрация в частном порядке потребовала извинений на камеру от Зеленского. Он, к слову, попробовал задобрить Трампа, но так и не извинился за скандал.
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