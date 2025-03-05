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5 марта, 02:19
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СМИ: США запретили Лондону передавать Киеву разведданные, полученные из Вашингтона

Daily Mail: США запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной

США запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной, сообщает Daily Mail. Британские спецслужбы и военные ведомства получили прямой приказ, ограничивающий поддержку Киева.

Этот запрет касается Центра правительственной связи, разведывательных агентств и подразделений Министерства обороны Великобритании. На данный момент Белый дом официально не подтверждал эту информацию.

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Shutterstock / FOTODOM / Alberto Masnovo

Артём Гапоненко
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