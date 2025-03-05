СМИ: США запретили Лондону передавать Киеву разведданные, полученные из Вашингтона

США запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной, сообщает Daily Mail. Британские спецслужбы и военные ведомства получили прямой приказ, ограничивающий поддержку Киева.

Этот запрет касается Центра правительственной связи, разведывательных агентств и подразделений Министерства обороны Великобритании. На данный момент Белый дом официально не подтверждал эту информацию.