СМИ: США запретили Лондону передавать Киеву разведданные, полученные из Вашингтона
Daily Mail: США запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной
США запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной, сообщает Daily Mail. Британские спецслужбы и военные ведомства получили прямой приказ, ограничивающий поддержку Киева.
Этот запрет касается Центра правительственной связи, разведывательных агентств и подразделений Министерства обороны Великобритании. На данный момент Белый дом официально не подтверждал эту информацию.
Ранее президент США анонсировал «грандиозную ночь». Глава Белого дома намерен выступить в Конгрессе с речью в 5:00 по мск. Выступление будет состоять из четырёх частей, которые посвящены разным вопросам внешней и внутренней политики. Кроме того, Дональд Трамп представит свой план по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.
Shutterstock / FOTODOM / Alberto Masnovo