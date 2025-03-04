Трамп в своём «грандиозном» выступлении представит план разрешения конфликта на Украине

Сегодня вечером во время выступления в конгрессе американский президент Дональд Трамп представит свой план по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщает Fox News.

«Что касается внешней политики, ожидается, что президент изложит свои планы «по восстановлению мира во всём мире». Чиновник Белого дома сообщил, что он изложит свои планы по прекращению войны в Украине», — сказано в материале издания.

Всего, по информации издания, в выступлении лидера Штатов будет четыре части. В первой части политик расскажет об успехах, уже достигнутых в стране и за рубежом во время второго срока. Вторая часть будет посвящена тому, что новая администрация успела сделать для экономики США.

После этого хозяин Белого дома вновь потребует от Конгресса выделения дополнительных средств на обеспечение безопасности границ, а также расскажет о своих планах по установлению «мира во всём мире».