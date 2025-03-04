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4 марта, 14:35

В Белом доме раскрыли главную тему «грандиозного» выступления Трампа в конгрессе

Левитт: Трамп будет говорить в конгрессе о возрождении американской мечты

Темой выступления президента США Дональда Трампа перед обеими палатами конгресса станет «возрождение американской мечты». Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Он собирается выступить с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит», — сказала она в эфире Fox News.

Представитель Белого дома подчеркнула, что администрация не боится возможных попыток Демократической партии сорвать выступление. По словам Левитт, глава Белого дома в своей речи также уделит внимание внешней политике. Он намерен завершить конфликт на Украине и вернуть всех заложников из сектора Газа.

Ещё одной темой предстоящего выступления станет необходимость укрепления американских границ.

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В ночь с 4 на 5 марта по московскому времени действующий президент США впервые на своём втором сроке выступит с обращением к конгрессу. Ранее он анонсировал «грандиозную ночь». Политик запостил в соцсети таинственную фразу night will be big можно перевести по-разному: как «ночь будет долгой» или как «ночь будет грандиозной». Кроме того, он пообещал ничего не утаивать.

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Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Никита Никонов
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