В Белом доме раскрыли главную тему «грандиозного» выступления Трампа в конгрессе
Левитт: Трамп будет говорить в конгрессе о возрождении американской мечты
Темой выступления президента США Дональда Трампа перед обеими палатами конгресса станет «возрождение американской мечты». Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Он собирается выступить с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит», — сказала она в эфире Fox News.
Представитель Белого дома подчеркнула, что администрация не боится возможных попыток Демократической партии сорвать выступление. По словам Левитт, глава Белого дома в своей речи также уделит внимание внешней политике. Он намерен завершить конфликт на Украине и вернуть всех заложников из сектора Газа.
Ещё одной темой предстоящего выступления станет необходимость укрепления американских границ.
В ночь с 4 на 5 марта по московскому времени действующий президент США впервые на своём втором сроке выступит с обращением к конгрессу. Ранее он анонсировал «грандиозную ночь». Политик запостил в соцсети таинственную фразу night will be big можно перевести по-разному: как «ночь будет долгой» или как «ночь будет грандиозной». Кроме того, он пообещал ничего не утаивать.
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