В Белом доме раскрыли главную тему «грандиозного» выступления Трампа в конгрессе

Представитель Белого дома подчеркнула, что администрация не боится возможных попыток Демократической партии сорвать выступление. По словам Левитт, глава Белого дома в своей речи также уделит внимание внешней политике. Он намерен завершить конфликт на Украине и вернуть всех заложников из сектора Газа.

В ночь с 4 на 5 марта по московскому времени действующий президент США впервые на своём втором сроке выступит с обращением к конгрессу. Ранее он анонсировал «грандиозную ночь». Политик запостил в соцсети таинственную фразу night will be big можно перевести по-разному: как «ночь будет долгой» или как «ночь будет грандиозной». Кроме того, он пообещал ничего не утаивать.