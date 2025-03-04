«Пусть сначала сделает»: Слуцкий рассказал, чего ждёт от «грандиозной ночи» Трампа

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий признался, что ждёт предстоящего выступления американского лидера Дональда Трампа, чтобы услышать его заявления по Украине. Парламентарий отказался комментировать и загадывать что-либо, так как, по его словам, Россия слишком много ждала от республиканца на первом этапе его правления страной. Однако Слуцкий отметил, что надеется на лучшее.

Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выступления Трампа. Видео © Life.ru

«Мы слишком много ждали от Трампа на первом витке, поэтому сейчас я надеюсь на лучшее, но, общаюсь, в том числе с журналистами, более сдержанно. Давайте сначала он скажет, потом сделает, а дальше мы с вами будем оценивать», — сказал Слуцкий.

По словам парламентария, Трамп вряд ли обойдёт стороной украинский вопрос, а также тему Ближнего Востока. «Послушаем!» — подытожил он.