«Пусть сначала сделает»: Слуцкий рассказал, чего ждёт от «грандиозной ночи» Трампа
Депутат Слуцкий: Мы слишком много ждали от Трампа на первом витке
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий признался, что ждёт предстоящего выступления американского лидера Дональда Трампа, чтобы услышать его заявления по Украине. Парламентарий отказался комментировать и загадывать что-либо, так как, по его словам, Россия слишком много ждала от республиканца на первом этапе его правления страной. Однако Слуцкий отметил, что надеется на лучшее.
Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выступления Трампа. Видео © Life.ru
«Мы слишком много ждали от Трампа на первом витке, поэтому сейчас я надеюсь на лучшее, но, общаюсь, в том числе с журналистами, более сдержанно. Давайте сначала он скажет, потом сделает, а дальше мы с вами будем оценивать», — сказал Слуцкий.
По словам парламентария, Трамп вряд ли обойдёт стороной украинский вопрос, а также тему Ближнего Востока. «Послушаем!» — подытожил он.
Ранее глава Белого дома анонсировал «грандиозную ночь». Политик сделал таинственный пост на странице в своей соцсети Truth Social. Фразу night will be big можно интерпретировать по-разному: как «ночь будет долгой» или как «ночь будет грандиозной». Кроме того, президент Штатов отметил, что расскажет всё без утайки, как есть.
Life.ru