Советник Трампа объявил условие возобновления поставок оружия на Украину
Уолтц: США могут возобновить поставки оружия на Украину после переговоров
США рассматривают возможность возобновить отправку оружия на Украину, если киевские власти продемонстрируют сговорчивость и предстоящие переговоры пройдут успешно. Об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
«Я думаю, что, если мы можем добиться успеха в этих переговорах и продвинуться к этим переговорам и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент [Трамп] внимательно рассмотрит прекращение этой паузы (в предоставлении помощи — прим. Life.ru)», — пояснил он.
Напомним, что Вашингтон приостановил отправку всего вооружения Украине 4 марта. Даже оружие, которое хранится на территории стран ЕС, временно не поставляется солдатам ВСУ. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что американцы возобновят военные поставки, когда Вашингтон и Киев заключат сделку по редкоземельным металлам.
shutterstock / Parilov