Советник Трампа объявил условие возобновления поставок оружия на Украину

США рассматривают возможность возобновить отправку оружия на Украину, если киевские власти продемонстрируют сговорчивость и предстоящие переговоры пройдут успешно. Об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что, если мы можем добиться успеха в этих переговорах и продвинуться к этим переговорам и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент [Трамп] внимательно рассмотрит прекращение этой паузы (в предоставлении помощи — прим. Life.ru)», — пояснил он.