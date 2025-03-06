Минобороны России подтвердило освобождение Андреевки в ДНР
В зоне специальной военной операции (СВО) российские военные освободили населённый пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Андреевка находится близ Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об освобождении населённого пункта неофициально стало известно ещё два дня назад. Враг пытался удержаться, но перед напором наших бойцов его позиции рассыпались. Ни маскировка, ни укрытия не спасли противника от неизбежного, отметили российские бойцы.
ТАСС / Алексей Коновалов