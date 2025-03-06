На Курском направлении скоро развернутся «интересные события». Грядущие перемены на фронте связаны с тем, что военнослужащие ВСУ выдохлись. К тому же, в скором времени украинская армия останется без разведданных США. Такое мнение высказал в беседе с 360.ru командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Констебль.

«На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область. Я думаю, что наши будут отрезать суджанский выступ со стороны Плехова в сторону Юнаковки и западную часть суджанского выступа», — рассказал боец.

Констебль подчеркнул, что формирования ВСУ несут огромные потери под Курском. Также у противника заметные проблемы с логистикой.

Российские солдаты, по словам военного, освоили ночное применение FPV-дронов, эффективно нанося удары по живой силе и технике врага. Поэтому логично ожидать успехов на этом направлении, пока на других участках фронта идёт сдерживание. Противник стремится остановить наше продвижение и подтягивая резервы. Однако, на Курском направлении, по мнению штурмовика, противник теряет наступательный потенциал — они просто «выдохлись».