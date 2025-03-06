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6 марта, 09:57

ВСУ выдохлись: Командир ЧВК «Вагнер» предрёк «интересные события» в Курской области

Командир ЧВК «Вагнер» Констебль: ВСУ выдохлись на Курском направлении

На Курском направлении скоро развернутся «интересные события». Грядущие перемены на фронте связаны с тем, что военнослужащие ВСУ выдохлись. К тому же, в скором времени украинская армия останется без разведданных США. Такое мнение высказал в беседе с 360.ru командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Констебль.

«На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область. Я думаю, что наши будут отрезать суджанский выступ со стороны Плехова в сторону Юнаковки и западную часть суджанского выступа», — рассказал боец.

Констебль подчеркнул, что формирования ВСУ несут огромные потери под Курском. Также у противника заметные проблемы с логистикой.

Российские солдаты, по словам военного, освоили ночное применение FPV-дронов, эффективно нанося удары по живой силе и технике врага. Поэтому логично ожидать успехов на этом направлении, пока на других участках фронта идёт сдерживание. Противник стремится остановить наше продвижение и подтягивая резервы. Однако, на Курском направлении, по мнению штурмовика, противник теряет наступательный потенциал — они просто «выдохлись».

Новости СВО. Боевиков ВСУ бьют в Сумской области, ВС РФ освободили Привольное, ЦРУ и Пентагон оставили Киев без разведданных, 6 марта
Новости СВО. Боевиков ВСУ бьют в Сумской области, ВС РФ освободили Привольное, ЦРУ и Пентагон оставили Киев без разведданных, 6 марта

Накануне стало известно, что США приняли решение о приостановке передачи разведывательной информации украинской армии. Западные СМИ подчеркнули, что речь идёт только о тех сведениях, обладая которыми ВСУ могли наносить удары вглубь России. Представители разведки Украины заявили, что у них уже готов «план Б».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Ольга Сливченко
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